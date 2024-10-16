У Миколаєві та Херсоні зранку немає світла через аварії: що відомо

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

З самого ранку середи, 16 жовтня, у Миколаєві та Херсоні майже по всіх районах міст зникла електроенергія.

Про це повідомляють кореспонденти «МикВісті».

Проблеми зі світлом почались близько 8-ї ранку. За даними «Миколаївобленерго», на Миколаївщині знеструмлено 272 тисячі споживачів через аварію на високовольтних мережах.

Станом на 09:00 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що відсутність світла у Миколаєві не повʼязана з прильотами. Енергетики знайшли та лагодять точку аварії.

«Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не приліт. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів», — написав Віталій Кім.

Майже аналогічна ситуація по знеструмленню спостерігається і по всьому Херсону. Керівник МВА Роман Мрочко повідомив, що причини аварії зʼясовують.

«Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями», — написав Роман Мрочко.

Крім того, у Херсоні через відсутність світла зникло водопостачання, про це повідомляють журналісти Суспільне.Херсон.

Не дивлячись на заяви влади про те, що знеструмлення не повʼязані з російськими обстрілами, зазначимо, що цієї ночі по Миколаївщині запустили дрони типу «Shahed 131/136», з яких ППО ліквідували три. За даними Херсонської ОВА, протягом доби під обстрілами військ РФ перебували понад 10 населених пункти в регіоні.