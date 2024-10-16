На Миколаївщині родина отруїлась лісовими грибами

Лісові гриби, ілюстраційне фото: dp.dpss.gov.ua

Вчора, 15 жовтня, на лікування до Первомайської ЦРЛ доставили родину, яка їла лісові гриби. Стан хворих оцінюється як важкий та середньої важкості.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, зʼясувалось, що троє дорослих (60 років, 56 років та 34 років) збирали гриби в лісі та потім їх їли. Вже за день усім стало погано та вони звернулись за медичною допомогою.

Зазначається, що попередній діагноз постраждалих — отруєння дикими грибами.

Рятувальники наголошують, що збираючи гриби, потрібно вибирати тільки добре знайомі дари лісу, не можна куштувати сирі гриби на смак та збирати старі, перезрілі гриби. А за перших же симптомів отруєння (нудота, біль у шлунку) необхідно негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що у минулому році на Миколаївщини зареєстровано три випадки отруєння дикими грибами. Миколаївців закликають відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, належним чином контролюють і продають у торговельній мережі.