На Миколаївщині для дітей відкрили ще один Клас безпеки, — ДСНС

У Миколаївській області відкрили ще один Клас безпеки, облаштований в укритті.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, завдяки цьому заняття з основ безпеки життєдіяльності можуть проводитися навіть під час повітряної тривоги.

«Тож відтепер учні долучатимуться до вивчення основних правил безпеки життєдіяльності у сучасному оснащеному Класі. Сьогодні його відвідали учні 5 класів. Рятувальники та поліцейські, для яких робота в Класах безпеки вже стала доброю традицією, провели інтерактивний урок та поговорили зі школярами про пожежну та мінну безпеку, правила дорожнього руху».

У Миколаївській області відкрили клас безпеки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У Миколаївській області відкрили клас безпеки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У Миколаївській області відкрили клас безпеки, фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, в одному з ліцеїв Баштанського району працює Клас безпеки.