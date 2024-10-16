На Миколаївщині для дітей відкрили ще один Клас безпеки, — ДСНС
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- Анна Гакман
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23:09, 16 жовтня, 2024
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У Миколаївській області відкрили ще один Клас безпеки, облаштований в укритті.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, завдяки цьому заняття з основ безпеки життєдіяльності можуть проводитися навіть під час повітряної тривоги.
«Тож відтепер учні долучатимуться до вивчення основних правил безпеки життєдіяльності у сучасному оснащеному Класі. Сьогодні його відвідали учні 5 класів. Рятувальники та поліцейські, для яких робота в Класах безпеки вже стала доброю традицією, провели інтерактивний урок та поговорили зі школярами про пожежну та мінну безпеку, правила дорожнього руху».
Нагадаємо, в одному з ліцеїв Баштанського району працює Клас безпеки.
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