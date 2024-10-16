Швеції запропонували патронат над відбудовою Одеської області, – ОВА

Прапор України та Швеції, фото: Getty Images

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, повідомив, що під час зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки Швеції запропонували взяти Одеську область під патронат у відбудові.

Про це він повідомив у своєму telegram-каналі.

«Міністри закордонних справ України, Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії з візитом на Одещині. Головні теми, які обговорили – посилення підтримки України, оборону портів і енергетичної інфраструктури, а також притягнення російських військових злочинців до відповідальності», – повідомив він.

Зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки, фото з telegram-каналу Олега Кіпера

Також він повідомив, що під час зустрічі запропонували Швеції взяти Одеську область під патронат у відбудові.

«Розраховуємо на подальшу співпрацю», – додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, 11 червня під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) у Берліні уряди України та Італії підписали меморандум про післявоєнну відбудову Одеси та Одеської області.