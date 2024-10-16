  • середа

    16 жовтня, 2024

  • 10.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 10.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Швеції запропонували патронат над відбудовою Одеської області, – ОВА

Прапор України та Швеції, фото: Getty ImagesПрапор України та Швеції, фото: Getty Images

Олег Кіпер, очільник Одеської ОВА, повідомив, що під час зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки Швеції запропонували взяти Одеську область під патронат у відбудові.

Про це він повідомив у своєму telegram-каналі.

«Міністри закордонних справ України, Швеції, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Ісландії з візитом на Одещині. Головні теми, які обговорили – посилення підтримки України, оборону портів і енергетичної інфраструктури, а також притягнення російських військових злочинців до відповідальності», – повідомив він.

зустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки, фото з telegram-каналу Олега КіпераЗустрічі з міністрами закордонних справ Нордично-Балтійської вісімки, фото з telegram-каналу Олега Кіпера

Також він повідомив, що під час зустрічі запропонували Швеції взяти Одеську область під патронат у відбудові. 

«Розраховуємо на подальшу співпрацю», – додав Олег Кіпер.

Нагадаємо, 11 червня під час  Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) у Берліні уряди України та Італії підписали меморандум про післявоєнну відбудову Одеси та Одеської області.

Останні новини про: Відбудова

У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн
Департамент ЖКГ замовив проєкт реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва: це коштує майже ₴500 тис.
Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Читайте також:

новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко
новини

Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Останні новини про: Відбудова

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву
Департамент ЖКГ замовив проєкт реставрації історичних воріт у центрі Миколаєва: це коштує майже ₴500 тис.
У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

Гауляйтер окупованих сіл на Кінбурні поскаржився на російську армію: «Масове мародерство, вандалізм та загрози життю»

Готуйтесь до холодів: На Миколаївщині прогнозують до -2°

«Дуже детальний документ», — Арахамія високо оцінив реалістичність «Плану Перемоги» від Зеленського

2 години тому

Миколаївський зоопарк шукає підрядників для постачання корму у 2025 році: на це планують витратити ₴8 млн

Головне сьогодні