Експосадовців міноборони судитимуть за розтрату ₴2 млрд на закупівлях амуніції
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- Світлана Іванченко
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18:37, 17 жовтня, 2024
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Прокурори передали до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишніх посадовців міністерства оборони України, яких підозрюють у розтраті майже 2 мільярдів гривень під час закупівлі неякісної амуніції для українських військових.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Зазначається, що обвинувачення висунуті проти колишнього заступника міністра оборони, керівника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління речового забезпечення ЗСУ. Їм інкримінують розтрату майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.
В генпрокуратурі повідомили, що у 2022 році обвинувачені організували закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Закуплена амуніція не відповідала українським стандартам і не могла належним чином захистити військовослужбовців, що завдало державі збитків на суму майже 2 мільярди гривень.
Досудове розслідування здійснювалося ДБР за оперативного супроводу ДБР та Департаменту контррозвідки СБУ.
Раніше, правоохоронці викрили в АТ «Укрзалізниця» організаторів схеми заволодіння 94,8 мільйонами гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
Як повідомлялось, на Миколаївщині чиновниця привласнила ₴1 мильйон на закупівлі товару для військових.
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