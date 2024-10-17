Експосадовців міноборони судитимуть за розтрату ₴2 млрд на закупівлях амуніції

Закупили неякісні бронежилети за завищеними цінами. Ілюстративне фото з відкритих мереж

Прокурори передали до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишніх посадовців міністерства оборони України, яких підозрюють у розтраті майже 2 мільярдів гривень під час закупівлі неякісної амуніції для українських військових.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що обвинувачення висунуті проти колишнього заступника міністра оборони, керівника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління речового забезпечення ЗСУ. Їм інкримінують розтрату майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

В генпрокуратурі повідомили, що у 2022 році обвинувачені організували закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Закуплена амуніція не відповідала українським стандартам і не могла належним чином захистити військовослужбовців, що завдало державі збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Досудове розслідування здійснювалося ДБР за оперативного супроводу ДБР та Департаменту контррозвідки СБУ.

Раніше, правоохоронці викрили в АТ «Укрзалізниця» організаторів схеми заволодіння 94,8 мільйонами гривень на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.

Як повідомлялось, на Миколаївщині чиновниця привласнила ₴1 мильйон на закупівлі товару для військових.