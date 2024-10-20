У Верховній Раді України розглядають можливість зменшити податки для айкосів

Айкос, фото з відкритих джерел

Верховна Рада України розглядає можливість запровадження податкових преференцій для пристроїв для нагрівання тютюну – айкосів.

Про це повідомила журналістка Наталія Соколенко.

Зокрема, у парламенті обговорюють, щоб акциз для айкосів був на 20% нижчим, ніж для звичайних сигарет.

«Податки підвищують, але не для всіх. Ви не повірите, але навіть під час повномасштабної війни народні депутати та Мінфін продовжують обговорювати податкову пільгу для так званих айкосів», – зазначила вона.

Журналістка повідомила, що на робочій групі депутати від «Слуги Народу», зокрема Дмитро Наталуха, Мар'ян Заблоцький та Олексій Устенко та Альона Шкрум від «Батьківщини», висловили підтримку цієї ініціативи.

«Представники компанії Філіп Морріс теж у захваті від цієї ідеї. Як таке може бути? Як можна однією рукою голосувати за «історичне підвищення» податків для всіх громадян, а другою рукою просувати податкові преференції для айкосів? Щоби що? Щоби більше курців стало, а податків менше? Нема ані совісті, ані сорому, ані служіння інтересам суспільства, яке очевидно зацікавлене у зменшенні кількості курців і збільшенні податків», – додала вона.

Нагадаємо, з 11 липня 2023 року в Миколаївській області та по всій Україні почала діяти повна заборона реклами пристроїв для куріння (наприклад Айкоси, Гло та інші), електронних сигарет, рідин та контейнерів до них.