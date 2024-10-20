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Робота зернового коридору залишається стабільною, — ВМС України

Порт, архівне фото: Олександр Кубраков/FacebookПорт, архівне фото: Олександр Кубраков/Facebook

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плентечук заявив, що робота зернового коридору залишається стабільною, попри постійні загрози з боку РФ.

В етері телемарафону «Єдині новини» він наголосив, що ситуація перебуває під контролем.

«Динаміка залишається позитивною. Ми працюємо, коридор функціонує, і відвантаження відбувається. Ситуація для нас не нова [...] Наші екіпажі роблять надможливе для захисту. Втім, враховуючи засоби, які застосовує ворог у Чорному морі, нам потрібна підтримка наших партнерів та колег з повітряних сил», – розповів він.

Нагадаємо, станом на серпень 2024 року, протягом року зерновим морським коридором скористались 2 тисячі 300 суден.

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