Робота зернового коридору залишається стабільною, — ВМС України
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- Анна Гакман
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12:07, 20 жовтня, 2024
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Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плентечук заявив, що робота зернового коридору залишається стабільною, попри постійні загрози з боку РФ.
В етері телемарафону «Єдині новини» він наголосив, що ситуація перебуває під контролем.
«Динаміка залишається позитивною. Ми працюємо, коридор функціонує, і відвантаження відбувається. Ситуація для нас не нова [...] Наші екіпажі роблять надможливе для захисту. Втім, враховуючи засоби, які застосовує ворог у Чорному морі, нам потрібна підтримка наших партнерів та колег з повітряних сил», – розповів він.
Нагадаємо, станом на серпень 2024 року, протягом року зерновим морським коридором скористались 2 тисячі 300 суден.
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