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На Одещині затримали групу диверсантів-підпалювальників

На Одещині викрили та затримали групу диверсантів, які на замовлення російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». 

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

На Одещині викрили деверсантів. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриНа Одещині викрили диверсантів. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури
На Одещині викрили деверсантів. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриНа Одещині викрили диверсантів. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури
На Одещині викрили деверсантів. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратуриНа Одещині викрили диверсантів. Фото: пресслужба Одеської обласної прокуратури

Як зазначили у відомстві, трьом місцевим жителям повідомили про підозру у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану. За даними слідства, підозрювані через месенджери встановили зв'язок із представником держави-агресора, який запропонував їм за гроші підпалювати об'єкти залізниці.

В прокуратурі повідомили, що наприкінці серпня 2024 року вони здійснили підпали двох релейних шаф залізничного перегону на півдні Одещини, використовуючи підготовлену запальну суміш. Свої дії диверсанти знімали на відео для підтвердження виконаного завдання. Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зазначається, що досудове розслідування проводить управління СБУ в Одеській області.

Раніше правоохоронці викрили групу українців, яких підозрюють в організації підпалів торгових центрів на території Європейського Союзу за вказівкою РФ. Організатору та його спільнику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

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