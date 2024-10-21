На Миколаївщині екологи знайшли несанкціоноване сміттєзвалище

На Миколаївщині, у Вільнозапорізькій громаді, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 800 м².

Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Інспекції зазначили, що отримали повідомлення через ресурс «ЕкоЗагроза» і, під час виїзду, виявили значну кількість будівельних і побутових відходів поблизу дороги між селищем Станційне та селом Новохристофорівка. Об’єм відходів оцінюється в 240 м³.

Екологи знайшли несанкціоноване сміттєзвалище. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Екологи знайшли несанкціоноване сміттєзвалище. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Екологи знайшли несанкціоноване сміттєзвалище. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

Екологи звернулися до Вільнозапорізької сільської ради з проханням ліквідувати сміттєзвалище.

У відомстві нагадують про шкоду, яку стихійні звалища завдають довкіллю та здоров’ю людей. А також просять повідомляти про подібні порушення через гарячі лінії в Миколаєві: (099) 089 11 29 та в Одесі: (048) 705 40 02 або через сервіс «ЕкоЗагроза».

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у Миколаївській області зафіксували 503 несанкціонованих сміттєзвалища.

Як повідомлялось, у Південноукраїнську ліквідують несанкціоновані сміттєзвалища. На це планують витратити 394 тисячі гривень.

Нагадаємо, що депутати затвердили Програму охорони навколишнього природного середовища Первомайська на 2023-2027 роки. Вона передбачає, зокрема створення притулку для тварин та будівництво нового полігону твердих побутових відходів.

Також повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Інгульського району замовила ліквідацію несанкціонованих звалищ та вивезення опалого листя на 8,1 млн гривень.