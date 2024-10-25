  • пʼятниця

    25 жовтня, 2024

  • 12.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 12.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Поліція затримала підозрюваних у підпалі електропідстанції в Одесі

В Одесі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі електропідстанції. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. 

Про це повідомили у відділі комунікації управління Національної поліції в Одеської області. 

За даними правоохоронців, зловмисники облили легкозаймистою рідиною та підпалили електропідстанцію в Хаджибейському районі міста. Слідчі з'ясували, що 40-річний чоловік, знайшов оголошення про заробіток в інтернеті, отримав від невідомого замовлення на підпал. Він залучив до злочину свого 34-річного знайомого, і разом вони зняли підпал на відео, яке мало слугувати доказом для замовника. Однак, обіцяної оплати вони так і не отримали.

Поліція затримала виконавців підпалу електропідстанції в Одесі. Фото: відділ комунікації поліції Одеської областіПоліція затримала виконавців підпалу електропідстанції в Одесі. Фото: відділ комунікації поліції Одеської області

У ході проведення слідчих заходів з місця події та за місцями мешкання затриманих слідчі вилучили залишки пластикової пляшки з-під паливно-мастильних матеріалів, запальнички, мобільні телефони з інформацією про вчинення підпалу, одяг та інші речі.

Правоохоронці зазначили, що фігурантам повідомили про підозру за статтею 194-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до десяти років позбавлення волі за умисне пошкодження об’єкта електроенергетики. 

Крім того, поліція працює над встановленням повних обставин злочину та перевіряє підозрюваних на можливу причетність до подібних злочинів.

Раніше, правоохоронці викрили групу українців, яких підозрюють в організації підпалів торгових центрів на території Європейського Союзу за вказівкою РФ. Організатору та його спільнику загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, у Дніпро невідомі підпалили автомобіль Збройних сил України.

Останні новини про: підпал

Невідомі підпалили ще чотири контейнери для сміття у Миколаєві — Сєнкевич закликає очевидців телефонувати до поліції
У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ
Группу українців підозрюють у підпалах ТРЦ в країнах Євросоюзу: їм загрожує довічне

Читайте також:

новини

Кім заявив про підтримку Плану перемоги Зеленського

Олена Козубовська
новини

«Знову цей злощасний проєкт», — профільна комісія відхилила прохання поліції про новий штрафмайданчик

Олена Козубовська
новини

Миколаївські депутати просять відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

Аліна Квітко
новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко

Останні новини про: підпал

Группу українців підозрюють у підпалах ТРЦ в країнах Євросоюзу: їм загрожує довічне
У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ
Невідомі підпалили ще чотири контейнери для сміття у Миколаєві — Сєнкевич закликає очевидців телефонувати до поліції

На Південноукраїнській АЕС тимчасово відключали енергоблок через помилковий сигнал

Чи треба говорити з дітьми про міни, якщо вони в безпечному середовищі?

4 години тому

Росія обстріляла з FPV-дронів Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та автомобілі

ІНЦИДЕНТ

Головне сьогодні