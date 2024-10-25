Поліція затримала підозрюваних у підпалі електропідстанції в Одесі

В Одесі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі електропідстанції. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомили у відділі комунікації управління Національної поліції в Одеської області.

За даними правоохоронців, зловмисники облили легкозаймистою рідиною та підпалили електропідстанцію в Хаджибейському районі міста. Слідчі з'ясували, що 40-річний чоловік, знайшов оголошення про заробіток в інтернеті, отримав від невідомого замовлення на підпал. Він залучив до злочину свого 34-річного знайомого, і разом вони зняли підпал на відео, яке мало слугувати доказом для замовника. Однак, обіцяної оплати вони так і не отримали.

Поліція затримала виконавців підпалу електропідстанції в Одесі. Фото: відділ комунікації поліції Одеської області

У ході проведення слідчих заходів з місця події та за місцями мешкання затриманих слідчі вилучили залишки пластикової пляшки з-під паливно-мастильних матеріалів, запальнички, мобільні телефони з інформацією про вчинення підпалу, одяг та інші речі.

Правоохоронці зазначили, що фігурантам повідомили про підозру за статтею 194-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до десяти років позбавлення волі за умисне пошкодження об’єкта електроенергетики.

Крім того, поліція працює над встановленням повних обставин злочину та перевіряє підозрюваних на можливу причетність до подібних злочинів.

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