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«Викликали вогонь на себе, щоб забрати з собою більше росіян», — миколаївські морпіхи про те, як виходили з оточення на Курському напрямку

Військові миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського розповіли, як потрапили в оточення на Курському напрямку та викликали вогонь на себе, щоб зупинити наступ росіян. 

Про цей героїчний вчинок воїнів повідомила пресслужба бригади.

Військовослужбовець 36 бригади морської піхоти Дмитро. Скриншот з відео 36 ОБрМПВійськовослужбовець 36 бригади морської піхоти Дмитро. Скриншот з відео 36 ОБрМП

За словами військового Дмитра, вони з побратимами потрапили в оточення, тому прийняли рішення викликати вогонь на себе.

«Велась з різних видів зброї: кидались гранати, РПГ, кулемети. Ми розуміли, що ситуація склалась доволі таки непроста. У полон здаватись ніхто не хотів, і було прийнято колективне рішення — прийняти вогонь на себе для того, щоб забрати з собою максимальну кількість росіян», — розповів він.

Військовий Юрій пригадує, що після потужного удару артилерії вдалося використати момент розгубленості ворога й вирватися з оточення.

Військовослужбовець 36 бригади морської піхоти Юрій. Скриншот з відео 36 ОБрМПВійськовослужбовець 36 бригади морської піхоти Юрій. Скриншот з відео 36 ОБрМП

Він зазначив, що ефект несподіванки став ключем до успішного виходу з надскладної ситуації.

 «Командир чітко наводив, куди треба стріляти. Арта засипала. І в певний момент ми просто вийшли, саме перед тим, як хата повністю рухнула. Ми вийшли й вирішили йти до кінця: або ми, або нас. Після удару арти вийшов якраз момент, поки вони оговтуються. Вони розгублені, бігають, не знають, що їм робити. І нам в той момент вдалося вийти. Саме на це був розрахунок — ефект несподіванки», — пригадує військовий Юрій.

Морпіхи кажуть, що продовжують боротьбу заради своїх родин та всього українського народу, вірячи у мирне майбутнє України.

Раніше миколаївські морпіхи показали, як нищать російську техніку на Харківщині.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що операція Сил оборони в Курській області триває саме так, як і було заплановано.

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