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З початку року у водоймах Миколаївщини потонули 25 людей, серед них дитина

Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку. Архівне фото «МикВісті»Один з пляжів у Миколаєві з попереджувальною табличкою про небезпеку. Архівне фото «МикВісті»

З початку року у Миколаївській області зареєстровано 25 випадків загибелі на воді, серед них одна дитина.

Ще 17 людей, включаючи дитину, вдалося врятувати, повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За даними рятувальників, у Миколаївському районі виникло 22 події, по пʼять у Вознесенському та Первомайському районах та три — у Баштанському районі області.

Зазначається, що останній епізод зафіксували напередодні в Миколаєві. У Бузькому лимані на відстані 20 метрів від берега під час риболовлі на гумовому човні зникла людина. Пізніше місцеві мешканці дістали з води тіло 67-річного чоловіка.

«Якщо човен перевернувся, головне не розгубитися, адже певний час він тримається на воді. Намагайтеся триматися за плав засіб, штовхаючи його до берега. Той, хто добре вміє плавати, у першу чергу повинен допомогти тому, хто не вміє, підтримувати його на плаву. Варто уважно слідкувати за дітьми під час прогулянок біля води, адже їхня поведінка завжди не передбачувана. У разі екстреної ситуації телефонуйте 101», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, в Україні від початку 2024 року на воді загинуло 894 людини. Це на 22% більше, ніж у 2023 році. Лише з початку серпня на воді вже загинула 61 людина.

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