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На Херсонщині шахраї ошукали громадян на понад ₴54 тисячі

Аферисти ошукали херсонців. Фото з відкритих джерел.Аферисти ошукали херсонців. Фото з відкритих джерел.

На Херсонщині шахраї ошукали громадян на суму понад 54 тисячі гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Херсонської області.

В повідомлені зазначається, що одна з жертв — 72-річна жінка, яка переказала 15 тисяч гривень аферистці, що видала себе за її сестру й просила фінансової допомоги.

Інший постраждалий — 23-річний мешканець Бериславського району, який заплатив понад 13 тисяч гривень за телефон на фейковому сайті, але продавець зник, не надіславши товар.

Ще одна жертва аферистів, 35-річна херсонка, втратила 26 тисяч гривень після введення даних своєї банківської картки на підробленому сайті для «отримання допомоги».

Поліція розпочала розслідування за ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликали громадян не передавати дані своїх карток на невідомих сайтах і перевіряти прохання про фінансову допомогу.

Раніше повідомлялось, що шахраї по телефону представляються начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом і просять гроші на дрони.

Нагадаємо, на одній з інтернет-платформ мешканець Миколаєва хотів придбати Volkswagen Passat. У результаті шахраї ошукали чоловіка на 95 тисяч гривень.

Раніше у Миколаєві жінка хотіла придбати мотоцикл, але також перерахувала понад 100 тисяч гривень на рахунки шахраїв.

Також шахраї ошукали жителя Миколаївщини на понад 117 тисяч гривень. Чоловік хотів купити автомобіль Kia Sorento та перевів суму на невідомий рахунок.

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