В Україні вперше пересадили печінку п’ятимісячному немовляті: донором стала мама малюка
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- Анна Гакман
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22:06, 29 жовтня, 2024
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Лікарі Охматдиту вперше в Україні виконали моносегментну трансплантацію печінки від дорослого для пʼятимісячного пацієнта.
Як зазначають у пресслужбі лікарні, ця операція стала єдиним шансом для життя п'ятимісячного Матвія, якому пересадили частину печінки від мами.
Малюка народили недоношеним на 36 тижні вагітності. Згодом лікарі діагностували у нього рідкісну ваду розвитку — біліарну атрезію, через яку жовчний міхур та протоки в печінці не функціонували. Це призвело до накопичення токсинів, які швидко спричинили цироз.
«Дитина прибула до нашої лікарні у критичному стані. Через печінкову недостатність у нього також почали відмовляти нирки. Команда медиків інтенсивної терапії, реаніматологів, спеціалістів-нефрологів понад тиждень боролася за життя хлопчика, використовуючи спеціальне обладнання, яке тимчасово виконувало функції нирок і печінки. Коли стан вдалося стабілізувати, лікарі вирішили провести трансплантацію», – йдеться у повідомленні.
Для цієї складної операції медики Охматдиту консультувалися з колегами з Японії та Кореї, щоб обрати оптимальний підхід для Матвія.
«Ми виконали складну операцію з пересадки частини печінки, обравши саме той сегмент, який був оптимальним для маленького організму Матвія. Моносегментна трансплантація печінки від дорослого донора потребує дуже точних розрахунків, адже орган повинен відповідати вазі та фізіологічним особливостям дитини. Донором для Матвія стала його мама, чия печінка ідеально підійшла для цієї надскладної операції. Частка, яку ми пересадили, важила 118 грамів», – пояснює хірург-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.
Зазначається, що трансплантація тривала майже добу – спершу взяли орган від мами, а потім пересадили його хлопчикові.
«Після трансплантації Матвій пройшов непростий період реабілітації. Лише на третій день мама змогла побачити сина, який був під’єднаний до численних катетерів і трубок», – додала пресслужба Охматдиту.
Наразі Матвій виписаний додому, але найближчі пів року проходитиме регулярні обстеження під наглядом лікарів.
Удар по «Охматдиту» 8 липня
Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.
На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в Охматдиті тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз — очищення крові за ниркової недостатності.
Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися : дві людини загинули, 32 поранені.
Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.
Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.
У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.
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