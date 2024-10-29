В Україні вперше пересадили печінку п’ятимісячному немовляті: донором стала мама малюка

Матвій і його мама, фото: Охматдит

Лікарі Охматдиту вперше в Україні виконали моносегментну трансплантацію печінки від дорослого для пʼятимісячного пацієнта.

Як зазначають у пресслужбі лікарні, ця операція стала єдиним шансом для життя п'ятимісячного Матвія, якому пересадили частину печінки від мами.

Малюка народили недоношеним на 36 тижні вагітності. Згодом лікарі діагностували у нього рідкісну ваду розвитку — біліарну атрезію, через яку жовчний міхур та протоки в печінці не функціонували. Це призвело до накопичення токсинів, які швидко спричинили цироз.

«Дитина прибула до нашої лікарні у критичному стані. Через печінкову недостатність у нього також почали відмовляти нирки. Команда медиків інтенсивної терапії, реаніматологів, спеціалістів-нефрологів понад тиждень боролася за життя хлопчика, використовуючи спеціальне обладнання, яке тимчасово виконувало функції нирок і печінки. Коли стан вдалося стабілізувати, лікарі вирішили провести трансплантацію», – йдеться у повідомленні.

В Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: Охматдит

В Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: Охматдит

В Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: Охматдит

Для цієї складної операції медики Охматдиту консультувалися з колегами з Японії та Кореї, щоб обрати оптимальний підхід для Матвія.

«Ми виконали складну операцію з пересадки частини печінки, обравши саме той сегмент, який був оптимальним для маленького організму Матвія. Моносегментна трансплантація печінки від дорослого донора потребує дуже точних розрахунків, адже орган повинен відповідати вазі та фізіологічним особливостям дитини. Донором для Матвія стала його мама, чия печінка ідеально підійшла для цієї надскладної операції. Частка, яку ми пересадили, важила 118 грамів», – пояснює хірург-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Зазначається, що трансплантація тривала майже добу – спершу взяли орган від мами, а потім пересадили його хлопчикові.

«Після трансплантації Матвій пройшов непростий період реабілітації. Лише на третій день мама змогла побачити сина, який був під’єднаний до численних катетерів і трубок», – додала пресслужба Охматдиту.

Матвій, фото: Охматдит

Наразі Матвій виписаний додому, але найближчі пів року проходитиме регулярні обстеження під наглядом лікарів.