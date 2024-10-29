  • вівторок

    29 жовтня, 2024

  • 8.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 8.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні вперше пересадили печінку п’ятимісячному немовляті: донором стала мама малюка

Матвій і його мама, фото: ОхматдитМатвій і його мама, фото: Охматдит

Лікарі Охматдиту вперше в Україні виконали моносегментну трансплантацію печінки від дорослого для пʼятимісячного пацієнта.

Як зазначають у пресслужбі лікарні, ця операція стала єдиним шансом для життя п'ятимісячного Матвія, якому пересадили частину печінки від мами.

Малюка народили недоношеним на 36 тижні вагітності. Згодом лікарі діагностували у нього рідкісну ваду розвитку — біліарну атрезію, через яку жовчний міхур та протоки в печінці не функціонували. Це призвело до накопичення токсинів, які швидко спричинили цироз. 

«Дитина прибула до нашої лікарні у критичному стані. Через печінкову недостатність у нього також почали відмовляти нирки. Команда медиків інтенсивної терапії, реаніматологів, спеціалістів-нефрологів понад тиждень боролася за життя хлопчика, використовуючи спеціальне обладнання, яке тимчасово виконувало функції нирок і печінки. Коли стан вдалося стабілізувати, лікарі вирішили провести трансплантацію», – йдеться у повідомленні.

В Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: ОхматдитВ Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: Охматдит
В Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: ОхматдитВ Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: Охматдит
В Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: ОхматдитВ Україні вперше пересадили частину печінки п’ятимісячній дитині, фото: Охматдит

Для цієї складної операції медики Охматдиту консультувалися з колегами з Японії та Кореї, щоб обрати оптимальний підхід для Матвія.

«Ми виконали складну операцію з пересадки частини печінки, обравши саме той сегмент, який був оптимальним для маленького організму Матвія. Моносегментна трансплантація печінки від дорослого донора потребує дуже точних розрахунків, адже орган повинен відповідати вазі та фізіологічним особливостям дитини. Донором для Матвія стала його мама, чия печінка ідеально підійшла для цієї надскладної операції. Частка, яку ми пересадили, важила 118 грамів», – пояснює хірург-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Зазначається, що трансплантація тривала майже добу – спершу взяли орган від мами, а потім пересадили його хлопчикові.

«Після трансплантації Матвій пройшов непростий період реабілітації. Лише на третій день мама змогла побачити сина, який був під’єднаний до численних катетерів і трубок», – додала пресслужба Охматдиту.

Матвій, фото: ОхматдитМатвій, фото: Охматдит

Наразі Матвій виписаний додому, але найближчі пів року проходитиме регулярні обстеження під наглядом лікарів.

Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в Охматдиті тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз — очищення крові за ниркової недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися : дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.

Останні новини про: лікарі

Німеччина намагається полегшити працевлаштування українським медстудентам в країні
Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії
Миколаївська лікарня отримала сучасний рентгенівський апарат від уряду Кореї

Читайте також:

новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук

Останні новини про: лікарі

Миколаївська лікарня отримала сучасний рентгенівський апарат від уряду Кореї
Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії
Німеччина намагається полегшити працевлаштування українським медстудентам в країні

«Найдорожча страва у світі»: Мартиновська приготувала ікру з овочів, вирощених на розмінованих землях Миколаївщини

Зміни у системі освіти: НМТ 2025 без ДПА та з електронними іспитами

Миколаївські спортсмени вибороли 12 медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу

Аташе посольства Данії відвідав пожежні загони Миколаївщини

Головне сьогодні