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«Слідчий експеримент»: у Києві під час операції з викриття борделю четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць

У рамках «слідчого експерименту» четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу. 

Про це йдеться у вироку Дніпровського районного суду Києва, передає ТСН.

Згідно з матеріалами суду, трьох жінок — громадянку Грузії та двох українок, які організовували роботу борделю, — засудили до 4 років позбавлення волі за сутенерство. Кожна з них займалася набором працівниць, пошуком клієнтів та адмініструванням закладу, а секс-працівниці передавали частину свого заробітку організаторкам.

Поліцейські провели 6 таких «слідчих експериментів», щоб викрити бордель. За матеріалами справи відомо, що від вересня до жовтня 2022 року представник поліції під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями та заплатив за це чотири з половиною тисячі гривень. У листопаді 2022 року ще один представник поліції скористався послугами секс-працівниць, заплативши за це більше півтори тисячі гривень. У січні 2023 року ще два представники поліції провели «слідчі експерименти» та заплатили дві тисячі та п'ять тисяч гривень.

Витяг з рішення судуВитяг з рішення суду
Витяг з рішення судуВитяг з рішення суду

На суді засуджені жінки заперечували провину, стверджуючи, що не займалися сутенерством, а лише надавали сексуальні послуги. Дві з них також заявили, що поліцейські, нібито, «мстилися» їм за відмову співпрацювати. Проте суд визнав їх винними за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України та приговорив  до 4 років позбавлення волі кожну. При цьому залишив можливість оскарження вироку в апеляційному суді.

Раніше повідомлялось, що миколаївця судитимуть за сутенерство та зберігання дитячої порнографії: йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть чотирьох жінок, яких затримали за організацію роботи онлайн-порностудії. За інформацією правоохоронців, онлайн-порностудію організувала 47-річна мешканка Миколаєва та ще двоє її спільниць 41 та 44 років, які були адміністраторами. Також до справи була причетна ще одні жінка так звана «вебмодель».

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