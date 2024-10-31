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Баканов працевлаштував сина в СБУ відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, – ЗМІ

Іван Баканов, фото: Ліга.нетІван Баканов, фото: Ліга.нет

Після початку повномасштабного вторгнення Росії колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов працевлаштував свого 25-річного сина Артура Лазаренка в Службу безпеки України (СБУ), де він працює досі.

Про це йдеться у розслідуванні Української правди. 

За даними джерел видання, на початку повномасштабного вторгнення Баканов призначив свого сина лейтенантом у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ. На цій посаді він відповідає за координацію діяльності військових заводів та підприємств оборонного комплексу в умовах повномасштабного вторгнення.

Таким чином, 27-річний Артур вже третій рік не лише звільнений від мобілізації, а й має привілеї оперативного співробітника, зокрема номерні знаки прикриття на автомобілі. Журналісти з’ясували, що син Баканова працює в СБУ під дівочим прізвищем матері – Лазаренко.

Під час розмови з журналістом УП Лазаренко відмовився відповідати на питання про свою роботу в СБУ.

«Спочатку Баканов відмовився розголошувати інформацію про «активного співробітника СБУ під час війни», але пізніше надіслав уточнення, в якому зазначив, що його син з дитинства прагнув будувати військову кар'єру, зокрема закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. За словами Баканова, його син приєднався до лав ЗСУ в березні 2022 року та наразі виконує «складні службові завдання щодо протидії збройній агресії проти України, в тому числі в зоні бойових дій», – пише УП.

Що відомо про Баканова?

Баканов очолював СБУ з 29 серпня 2019 року. З 2 грудня 2017 року до 27 травня 2019 року він був головою партії «Слуга народу». Перед початком політичної кар'єри, з 2013 року, керував студією «Квартал-95».

17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський відсторонив Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки. Через два дні депутати проголосували за його звільнення з посади керівника СБУ.

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