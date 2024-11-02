За рік аграрії Херсонщини зібрали понад 190 тисяч тонн зернових

Пшениця, ілюстративне фото з відкритих джерел

З початку 2024 року на Херсонщині зібрали 190,5 тисяч тонн зернових та зернобобових культур.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Крім того, за поточний рік в регіоні було зібрано 71,8 тисячі тонн овочів та картоплі, 62,3 тисячі тонн технічних культур і 22,5 тисячі тонн баштанних культур.

«Попри все аграрії Херсонщини не здають позиції. Навіть у ці складні часи вони засівають поля, збирають пшеницю, овочі, кавуни та багато іншого», — додав він.

Він зазначив, що для підготовки врожаю 2025 року аграрії засіяли 41,6 тисячі гектарів зерновими культурами та 16 тисяч гектарів ріпаком.

Аграрний сектор Херсонщини з початку 2024 року, інфографіка: Херсонська ОВА

«Держава та благодійники допомагають їм технікою, кредитами, субсидіями. А розмінування полів і відновлення зрошення дають надію на ще більші урожаї наступного року», — додав Прокудін.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.