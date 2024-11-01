За рік на Херсонщині розмінували понад 360 тисяч га полів

Обробка земель, архівне фото: «МикВісті»

У Херсонській області за 2024 рік розмінували 363 тисяч гектарів полів та відновили зрошення на 1,5 тисяч гектарах.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Розмінування полів і відновлення зрошення дають надію на ще більші урожаї наступного року», — додав Олександр Прокудін.

Також він зазначив, що уряд надає підтримку для розвитку господарств — за 2024 рік аграріям Херсонщини надали 396 рукавів для зберігання врожаю, 183 теплиці, 49 одиниць техніки та обладнання. Також залучили 295,8 мільйона гривень кредитних коштів, 489,7 мільйона гривень виділили на компенсацію за техніку.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які понесли збитки після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.