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У Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води

  • Пресреліз

  • Миколаївська ОДА

  • 16:11, 02 листопада, 2024

У Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДА

У п’ятницю, 1 листопада, у Миколаєві на базі ПКВО «Фармація» відкрили нову точку видачі питної води. У межах Меморандуму про співпрацю Миколаївська обласна рада, Регіональна асоціація територіальних громад та Фармація забезпечили встановлення обладнання для очищення води.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради, проєкт спрямований не тільки на підтримку жителів міста, а й на розвиток підприємства, адже очищена вода буде використовуватися також для потреб власного виробництва.

Фармація власними коштами пробурила свердловину та виконала необхідні підготовчі роботи, а РАТЕГ разом із партнерами передали сучасне обладнання.

У Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відкрили новий пункт видачі питної води, фото: Миколаївська ОДА

Станція має потужність очищення до пів кубічного метра води на годину, що значно перевищує потреби виробництва. Тому проєкт має вагоме соціальне значення, адже надлишок очищеної води доступний для населення. Наразі мешканці можуть набирати воду щодня з 8:00 до 18:00.

«Завдяки цьому проєкту ми зможемо збільшити виробництво екстемпоральних ліків, для яких раніше не вистачало спеціально очищеної води», – зазначив Антон Табунщик, висловивши вдячність усім причетним до втілення цього соціально важливого проєкту.

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