Через ремонт на мережі низка вулиць Миколаєва до завтра буде без води
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- Анна Гакман
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20:17, 05 листопада, 2024
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Сьогодні, 5 листопада, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Про це повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт по вулиці Електронній, 56 припинено водопостачання:
- вул. Електронна, 56, 56а, 68, 70;
- пров. Василя Симоненка, 63, 79а, 56, 71.
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 6 листопада 20:00.
«Перепрошуємо за незручності», – додали у пресслужбі.
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