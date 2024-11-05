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Через ремонт на мережі низка вулиць Миколаєва до завтра буде без води

Баклажки для води, фото: «НикВести»Баклажки для води, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 листопада, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт по вулиці Електронній, 56 припинено водопостачання:

  • вул. Електронна, 56, 56а, 68, 70;
  • пров. Василя Симоненка, 63, 79а, 56, 71.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 6 листопада 20:00. 

«Перепрошуємо за незручності», – додали у пресслужбі.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

 

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