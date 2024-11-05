Через ремонт на мережі низка вулиць Миколаєва до завтра буде без води

Баклажки для води, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 листопада, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт по вулиці Електронній, 56 припинено водопостачання: