  • середа

    6 листопада, 2024

  • 7.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 7.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Несправжня кава: одесита судитимуть за підозрою в організації підпільного цеху

Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції НацполіціїОрганізував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції

Жителя Одеси судитимуть за організацію підпільного цеху з виробництва фальсифікованої кави під виглядом відомих брендів. Підозрюваний підприємець виготовляв продукцію в антисанітарних умовах. Правоохоронці вилучили 684 кг підробленої кави вартістю понад 1,5 млн грн.

Про це повідомив департамент кіберполіції Національної поліції України

Як повідомили у відомстві, фальсифіковану продукцію фігурант продавав через Інтернеті, а також у місцевих торгових точках та ринках регіону.

Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції НацполіціїОрганізував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції
Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції НацполіціїОрганізував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції
Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції НацполіціїОрганізував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та діяльності фігуранта і вилучили обладнання для фасування та пакування кавової продукції, грошові кошти та кавові зерна.

Зазначається, що детективи завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт за статтею про незаконне використання товарних знаків уже передано до суду. Підозрюваному загрожує штраф у розмірі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали сімох осіб, у яких вилучили 5000 пачок підроблених цигарок без акцизу.

Нагадаємо, що Службовці ДБР викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом транзиту через Україну, двом інспекторам митниці оголошено про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.

 

Останні новини про: поліція

Мешканка Херсону впровадила в університеті навчання за стандартами окупаційної влади: їй оголосили підозру
«Слідчий експеримент»: у Києві під час операції з викриття борделю четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць
В Херсоні під час розмінування загинув поліцейський Олександр Вітер
Реклама

Читайте також:

новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман
новини

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»

Олена Козубовська
новини

Мешканці будинку у Миколаєві вже пів року не можуть отримати дозвіл на індивідуальне опалення: «Темпи загрожують «подаруночком» під Новий рік»

Юлія Бойченко
новини

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська

Останні новини про: поліція

В Херсоні під час розмінування загинув поліцейський Олександр Вітер
«Слідчий експеримент»: у Києві під час операції з викриття борделю четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць
Мешканка Херсону впровадила в університеті навчання за стандартами окупаційної влади: їй оголосили підозру

У Миколаєві хочуть витратити ₴9 млн на патріотичне виховання у 2025-2027 роках

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

1 година тому

СБУ відзвітувала, що оголосила підозру росіянину за депортацію 15 сиріт з Миколаївщини

СУСПІЛЬСТВО

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні