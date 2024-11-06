Несправжня кава: одесита судитимуть за підозрою в організації підпільного цеху

Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції

Жителя Одеси судитимуть за організацію підпільного цеху з виробництва фальсифікованої кави під виглядом відомих брендів. Підозрюваний підприємець виготовляв продукцію в антисанітарних умовах. Правоохоронці вилучили 684 кг підробленої кави вартістю понад 1,5 млн грн.

Про це повідомив департамент кіберполіції Національної поліції України

Як повідомили у відомстві, фальсифіковану продукцію фігурант продавав через Інтернеті, а також у місцевих торгових точках та ринках регіону.

Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції Організував підпільний цех по виготовленню кави. Фото: Департамент кіберполіції Нацполіції

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та діяльності фігуранта і вилучили обладнання для фасування та пакування кавової продукції, грошові кошти та кавові зерна.

Зазначається, що детективи завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт за статтею про незаконне використання товарних знаків уже передано до суду. Підозрюваному загрожує штраф у розмірі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що миколаївські правоохоронці затримали сімох осіб, у яких вилучили 5000 пачок підроблених цигарок без акцизу.

Нагадаємо, що Службовці ДБР викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом транзиту через Україну, двом інспекторам митниці оголошено про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.