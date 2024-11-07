Привласнили ₴5,8 млрд: керівників української нафтопереробної компанії підозрюють у фінмахінаціях

Керівників однієї з нафтопереробних компаній підозрюють у фінмахінаціях. Фото: прсеслужба Офісу генпрокурора

Менеджмент однієї з найбільших нафтопереробних компаній України підозрюють у привласненні майже 5,8 мільярда гривень за допомогою фіктивних контрактів.

За даними Офісу Генерального прокурора, протягом 2017-2022 років керівництвом компанії були укладені договори з підконтрольними підприємствами на поставку нафтопродуктів. На суми від одного мільйону до одного мільярду гривень, однак оплати за ці угоди не проводили.

Слідство встановило, що більшість контрактів, які перевищували суму 10 мільйонів гривень, могли укладатися лише за згодою правління компанії, якої у цьому випадку не було. Незважаючи на це, пальне на суму майже 1 мільярд гривень було передано замовникам без оплати та реалізовувалося через мережі підконтрольних АЗС у різних регіонах України. За п’ять років таким чином було привласнено продукцію на загальну суму понад 5,8 мільярда гривень.

Правоохоронці провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Вилучено документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи.

Восьми учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за статтею про заволодіння майном через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що бюро економічної безпеки завершило розслідування справи Ігоря Коломойського, олігарху інкримінують фінансові махінації.