У Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів

У Миколаївській області без світла станом на ранок 11 листопада 6 черг споживачів.

Про це повідомили у АТ «Миколаївобленерго».

Споживачі знеструмлені за аварійними графіками відключень. О 07:07 відключили1, 2, 3 та 4 черги.

— За командою НЕК «УКРЕНЕРГО» відключили 1,2,3 та 4 черги ГАВ. До інших споживачів прохання ощадливо використовувати електроенергію! Слідкуйте за новими дописами, — повідомили в обленерго.

Пізніше до них додали 5 та 6 черги.