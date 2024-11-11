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У Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів

У Миколаївській області без світла станом на ранок 11 листопада 6 черг споживачів.

Про це повідомили у АТ «Миколаївобленерго».

Споживачі знеструмлені за аварійними графіками відключень. О 07:07  відключили1, 2, 3 та 4 черги. 

— За командою НЕК «УКРЕНЕРГО» відключили 1,2,3 та 4 черги ГАВ. До інших споживачів прохання ощадливо використовувати електроенергію! Слідкуйте за новими дописами, — повідомили в обленерго.

Пізніше до них додали 5 та 6 черги.

Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв «Шахедами». Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.

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