У Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:30, 11 листопада, 2024
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У Миколаївській області без світла станом на ранок 11 листопада 6 черг споживачів.
Про це повідомили у АТ «Миколаївобленерго».
Споживачі знеструмлені за аварійними графіками відключень. О 07:07 відключили1, 2, 3 та 4 черги.
— За командою НЕК «УКРЕНЕРГО» відключили 1,2,3 та 4 черги ГАВ. До інших споживачів прохання ощадливо використовувати електроенергію! Слідкуйте за новими дописами, — повідомили в обленерго.
Пізніше до них додали 5 та 6 черги.
Нагадаємо, що в ніч на 11 листопада російська армія атакувала Миколаїв «Шахедами». Перші звуки вибухів в місті почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник.
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