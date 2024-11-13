У Севастополі вибухнула автівка з російським військовим: окупаційна влада припускає диверсію

Вибух у Севастополі, Фото: Астра

У Севастополі вибухнула автівка з російським військовим за кермом. Померлий був капітаном ракетних кораблів.

Про це повідомив представник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, машина вибухнула на вулиці Шевченка. Рятувальники, які прибули на місце, евакуювали водія з салону автомобіля, але працівники швидкої не змогли його врятувати, й він помер.

Водієм виявився військовослужбовець — за даними російських Telegem-каналів, він був командиром 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту капітаном 1-го рангу, на ім’я Валерій.

Михайло Развожаєв пише, що причини ще будуть з’ясовувати, але «очевидно, що не можна виключати можливість диверсії». Telegram-канали стверджують, що під днище автомобіля в передній частині заклали саморобну вибухівку.

Раніше, на тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата від «Єдиної Росії». У момент вибуху він перебував в авто, але не постраждав. Сам депутат заявив, що нібито він сам «злив» дані про свою машину.