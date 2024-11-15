На Миколаївщині чотири підлітки отруїлись алкоголем

Чотирьох неповнолітніх з алкогольним отруєнням госпіталізували до лікарень Південноукраїнська, Березнегуватого та Вознесенська, що на Миколаївщині. Продавці та повнолітня знайома, яка купила підліткам алкоголь, понесуть відповідальність.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, медики надали дітям необхідну допомогу та наразі їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

За словами правоохоронців, у Південноукраїнську до лікарні госпіталізували в важкому стані 17-річного юнака та 16-річну дівчину з алкогольним отруєнням.

Як з’ясувалось, на одній з вулиць міста підлітки розпивали алкоголь, який їм придбала повнолітня знайома. Правоохоронц притягнули її до адміністративної відповідальності за статтею 180 КУпАП «Доведення неповнолітнього до стану спʼяніння». На неї чекає штраф. А на неповнолітніх склали адміністративні матеріали за статтею 178 КУпАП «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у пʼяному вигляді», які направлили до суду.

На Миколаївщині чотири підлітка отруїлись алкоголем, фото: Нацполіція Миколаївщини На Миколаївщині чотири підлітка отруїлись алкоголем, фото: Нацполіція Миколаївщини

Також, з алкогольною інтоксикацією потрапила до лікарні 17-річна школярка у Березнегуватській громаді.

Поліцейські виявили, що 41-річна продавчиня двічі продала підлітку алкоголь. На жінку склали протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами».

Ще один випадок стався 14 листопада, медики госпіталізували до Вознесенської лікарні 14-річного підлітка з гострою алкогольною інтоксикацією.

Продавця правоохоронці притягли до адмінвідповідальності. Також на опікуна неповнолітнього поліцейські склали адмініпротоколи за частино 1 статті 184 КУпАП «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» та для подальшого розгляду направили в суд.

Слід зазначити, що поліцейські направили подання до податкової служби щодо штрафу підприємців та анулювання ліцензії на продаж алкоголю й сигарет.

Нагадаємо, що у минулому році в Баштанському районі Миколаївщини 39-річна мешканка продавала алкоголь неповнолітнім.