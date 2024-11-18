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У Києві викрили квиткових перекупників: їм загрожує до 15 років тюрми

Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»

Правоохоронці провели обшуки у п’яти підозрюваних в спекуляції на квитках. Слідчі вилучили докази, а фігурантам загрожує до 15 років тюрми.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що обшуки пройшли за місцем проживання підозрюваних у Києві та області. Слідчі вилучили мобільні телефони з обліковими записами сторонніх осіб, банківські картки та значну кількість квитків на популярні напрямки, зокрема до країн Європи.

Зловмисники створювали штучний дефіцит квитків, використовуючи чужі облікові записи для масової закупівлі. Надалі вони перепродавали квитки за втричі завищеними цінами, ніж собівартість.

Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»
Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»
Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»Поліція провела обшуки у перекупників квитків. Фото: пресслужба «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» зазначили, що всі виявлені факти махінації з квитками передаються до Національної поліції. Лише цього тижня було передано додаткові дані про осіб, які порушують правила користування сервісами залізниці.

«Загалом за час активної протидії спекулянтам у застосунку Укрзалізниці система заблокувала 7100 акаунтів, у яких була виявлена аномальна активність. Дані про найбільш масштабних спекулянтів, які організували власну мережу з перепродажу квитків з використанням чужих персональних даних та сторонніх акаунтів, були долучені до кримінального провадження», — говориться в повідомлені. 

Повідомляється, що розпочаті кримінальні провадження, а максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як інформували раніше, сервіс «Укрзалізниці» для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків перестав працювати з 1 вересня. Купувати квитки можна через новий сайт і мобільний застосунок.

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