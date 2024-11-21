МКС видав ордер на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу та Йоав Галант. Фото: Abir Sultan / AP

У четвер, 21 листопада, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

Про це йдеться у рішенні суду, повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що обидва посадовці звинувачуються у воєнних злочинах та злочинах проти людства під час конфлікту з Палестиною.

Міжнародний кримінальний суд заявляє, що злочини скоїли щонайменше з 8 жовтня 2023 року до 20 травня 2024 року. Також ордери на арешт мають гриф «секретно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування.

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Досудова палата МКС визнала, що є підстави вважати, що Нетаньягу та Галлант несуть відповідальність за спричинення масового голоду в Секторі Гази. Вони навмисно і свідомо позбавили цивільне населення предметів, необхідних для виживання — їжу, воду, ліки та медичне приладдя, а також паливо та електрику.

Крім цього у суді повідомили, що рішення Ізраїлю про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги в секторі Гази часто було умовним — це вважають відповіддю на тиск міжнародної спільноти або прохання США.

Члени ізраїльського уряду у відповідь розкритикували МКС, звинувативши його в антисемітизмі, повідомляє The Times of Israel.

«Видача ордерів на арешт прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та члена парламенту Галанта є безпрецедентною ганьбою, але це зовсім не дивно. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі ще раз показує, що він наскрізь антисемітський. Це повне системне божевілля. Я підтримую прем'єр-міністра у справедливій війні», — заявив міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір.

Беньямін Нетаньяху, і Йоав Галант можуть заарештувати під час поїздки до будь-якої з понад 120 країн, які є сторонами Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.