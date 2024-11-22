Страйк польських фермерів: пункт пропуску «Медика – Шегині» блокуватимуть
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- Світлана Іванченко
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13:29, 22 листопада, 2024
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Завтра, 23 листопада, з 9:00 (за київським часом) польські фермери планують страйк біля пункту пропуску «Медика – Шегині».
Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.
Зазначається, що за попередньою інформацією польських митників блокування руху транспорту триватиме до кінця 2024 року. При цьому, протестувальники пропускатимуть автобуси та легкові авто в обох напрямках.
Обмеження руху стосуватимуться саме вантажівок. Зокрема, на вʼїзд в Україну польські фермери планують пропускати по одній вантажівці на годину. На виїзд з України блокуватимуть вантажівки вагою понад 3,5 тонн.
Раніше повідомлялось, що польські фермери припинили блокування кордону для вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».
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