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Страйк польських фермерів: пункт пропуску «Медика – Шегині» блокуватимуть

Страйк польських фермерів на пункті пропуску Страйк польських фермерів на пункті пропуску «Медика – Шегині», 9 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Львів/Іванка Дусько

Завтра, 23 листопада, з 9:00 (за київським часом) польські фермери планують страйк біля пункту пропуску «Медика – Шегині».

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці. 

Зазначається, що за попередньою інформацією польських митників блокування руху транспорту триватиме до кінця 2024 року. При цьому, протестувальники пропускатимуть автобуси та легкові авто в обох напрямках. 

Обмеження руху стосуватимуться саме вантажівок. Зокрема, на вʼїзд в Україну польські фермери планують пропускати по одній вантажівці на годину. На виїзд з України блокуватимуть вантажівки вагою понад 3,5 тонн.

Раніше повідомлялось, що польські фермери припинили блокування кордону для вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».

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