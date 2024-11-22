Страйк польських фермерів: пункт пропуску «Медика – Шегині» блокуватимуть

Страйк польських фермерів на пункті пропуску «Медика – Шегині», 9 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Львів/Іванка Дусько

Завтра, 23 листопада, з 9:00 (за київським часом) польські фермери планують страйк біля пункту пропуску «Медика – Шегині».

Про це повідомила пресслужба Львівської митниці.

Зазначається, що за попередньою інформацією польських митників блокування руху транспорту триватиме до кінця 2024 року. При цьому, протестувальники пропускатимуть автобуси та легкові авто в обох напрямках.

Обмеження руху стосуватимуться саме вантажівок. Зокрема, на вʼїзд в Україну польські фермери планують пропускати по одній вантажівці на годину. На виїзд з України блокуватимуть вантажівки вагою понад 3,5 тонн.

Раніше повідомлялось, що польські фермери припинили блокування кордону для вантажівок на пункті пропуску «Рава-Руська — Гребенне».