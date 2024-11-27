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Екснардепа Царьова заочно засудили на 8 років, а майно конфіскували

Царьова засудили до 8 років тюрми з конфіскацією майна: суд виніс вирок. Фото: пресслужба СБУЦарьова засудили до 8 років тюрми з конфіскацією майна: суд виніс вирок. Фото: пресслужба СБУ

Суд заочно засудив до 8 років тюрми екснардепа Олега Царьова, а все його майно конфіскували.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

СБУ встановила, що Царьов регулярно сплачував податки до бюджету країни-агресора за діяльність свого рекреаційного бізнесу в Криму, а також фінансував Росгвардію, яка охороняла ці об’єкти.

Екснардепа визнано винним у «фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України».

До списку конфіскованих об’єктів увійшли два майнові комплекси в окупованому Криму: санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», загальною вартістю понад 456 млн грн. А також, квартира у центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн та земельна ділянка на Київщині, оцінена в 1,3 млн грн.

Нагадаємо, що у 2022 році Царьов уже отримав перший заочний вирок — 12 років позбавлення волі за іншими статтями.

Раніше у повідомлялось, що у Криму стався замах Царьова у його власному будинку.

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