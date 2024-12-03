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У Південній Кореї оголосили воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: Getty ImagesПрезидент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Юн Сок Йоль заявив, що ввести воєнний стан необхідно для захисту конституційного ладу країни від «комуністичних сил КНДР».

«Військовий стан спрямований на викорінення пропівнічнокорейських сил і захист конституційного порядку свободи», — заявив він у телевізійному зверненні.

Як пише CNN, це перший випадок з 1980-х років, коли в країні запровадили воєнний стан.

Біля будівлі парламенту зібралося близько сотні протестувальників, правоохоронці оточили вхід. Працівники законодавчого органу також блокують вхід, а люди намагаються прорватися всередину. 

У Південній Кореї оголосили воєнний стан. Фото: Associated PressУ Південній Кореї оголосили воєнний стан. Фото: Associated Press

Крім цього, очевидці помітили на вулицях Сеулу військову техніку, війська спецпризначення зводять барикади.

У країні всі медіа та видавництва тепер перебувають під контролем держави. Лікарі, які беруть участь у страйку, мають повернутися на роботу протягом 48 годин. Порушникам воєнного стану загрожує арешт.

Командувача південнокорейської армії Пака Ан Сю призначили відповідальним за воєнний стан.

Виходячи з указу військового командування на території країни:

  • заборонили будь-яку політичну діяльність;
  • призупинили роботу політичних партій;
  • заборонили політичні акції.

Нагадаємо, в червні південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї.

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