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Відновлення Миколаївщини: у DREAM зареєстрували 470 проєктів з відбудови

Відбудова Миколаївщини: у DREAM зареєстровано 470 проєктів на 37,75 мільярда гривень, архівне фото: «МикВісті»Відбудова Миколаївщини: у DREAM зареєстровано 470 проєктів на 37,75 мільярда гривень, архівне фото: «МикВісті»

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 470 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,75 мільярда гривень.

Такі дані станом на 7 грудня опубліковані в цифровій системі DREAM.

Зазначається, що наразі є 5,63 мільярда гривень з необхідних 37,75 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM
Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 254 проєкти із загальним орієнтовним бюджетом 18,1 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,46 мільярда гривень.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM
Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська — 26, Вознесенська — 20, Южноукраїнська — 14, а Снігурівська — 11.

Відновлення Миколаївщини 

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери. 

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

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