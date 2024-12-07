Відновлення Миколаївщини: у DREAM зареєстрували 470 проєктів з відбудови
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- Анна Гакман
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12:16, 07 грудня, 2024
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В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 470 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,75 мільярда гривень.
Такі дані станом на 7 грудня опубліковані в цифровій системі DREAM.
Зазначається, що наразі є 5,63 мільярда гривень з необхідних 37,75 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.
Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 254 проєкти із загальним орієнтовним бюджетом 18,1 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,46 мільярда гривень.
Своєю чергою, Баштанська громада налічує 28 проєктів, Очаківська — 26, Вознесенська — 20, Южноукраїнська — 14, а Снігурівська — 11.
Відновлення Миколаївщини
Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.
Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.
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