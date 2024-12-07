SpaceX розширить доступ України до захищеної мережі Starlink, — Bloomberg
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- Анна Гакман
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22:38, 07 грудня, 2024
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SpaceX уклала контракт із Пентагоном, що передбачає розширення доступу України до захищеної мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з контрактом, 2 тисячі 500 терміналів Starlink, які вже використовуються в Україні, отримають доступ до системи Starshield, як і додаткові 500 терміналів, що вже підключені до цієї мережі.
«У межах цих двох контрактів обслуговується загалом 3 тисячі терміналів. Контракти спрямовані на спільну мету — забезпечення доступу до Інтернету в Україні. Їх реалізацію планують завершити до 2025 року», — йдеться в повідомленні.
Starshield — це система з засекреченим і зашифрованим сигналом на базі Starlink, яка забезпечує підвищений захист від зламу або глушіння.
Нагадаємо, Миколаїв увійшов в перелік 100 міст, які фінансуватиме Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для створення проєктів, спрямованих на кліматичні рішеннями.
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