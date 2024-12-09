Сприяли захопленню храмів на Херсонщині: підозрюють чотирьох митрополитів РПЦ

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російським митрополитам. Фото: СБУ

Чотирьом російським митрополитам заочно повідомили про підозру у сприянні захопленню храмів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що усі четверо — члени священного синоду РПЦ. Йдеться про:

голову Санкт-Петербурзької митрополії, митрополита Варсонофія (Анатолій Судаков);

голову відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, митрополита Антонія (Антон Севрюк);

управителя Коломницької єпархії, патріаршого намісника Московської митрополії митрополита Крутицького (Георгій Пономарьов);

управителя справ Московської патріархії митрополита Діонісія (Петро Порубай).

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За матеріалами справи, у 2022-2023 роках вони сприяли захопленню майна українських церков на лівобережжі Херсонщини, а також у Криму та тимчасово окупованих районах Запорізької та Луганської областей.

Для цього підозрювані підтримали рішення російського синоду про «приєднання» українських релігійних громад до складу РПЦ.

За даними СБУ, так клірики захопили церкви та землю Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних Москві єпископів. Там вірянам нав’язували наративи Кремля, благословляли війну Росії проти України та виправдовували дії окупантів.

Російським митрополитам заочно повідомили про підозру за пособництво у діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, за попередньою змовою групи осіб, що призвело до інших тяжких наслідків (частина 5 статті 27, частина 3 статті 110 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосія. «На рахунку» митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України.