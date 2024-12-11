«Вирвані мʼязи та численні травми», — на Миколаївщину повернули тіло військового, закатованого у полоні

Іван Макаров помер у полоні Російської Федерації 4 серпня, 2023 року. Фото: МІПЛ

У 2023 році Росія повернула тіло військового 501 окремого батальйону миколаївської 36-ї ОБрМП Івана Макарова. Поховати чоловіка родині вдалось лише через рік.

Про це йдеться у матеріалі Медійної організації за права людини.

На військову службу чоловік пішов ще у 2014 році. Після дворічної служби він демобілізувався. Вдруге до армії пішов, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

Служити він почав у 36 бригаді, а потім його перевели у 501 окремий батальйон морпіхів, де він і потрапив у Маріуполь.

— Якось так сталося, що в нас у всіх зламалися мобільні телефони, то Іван пішов без зв’язку. Ми взагалі нічого не знали: де він, що відбувається, — розповідає сестра загиблого Анастасія Нечипоренко.

У полон до росіян більше 250 бійців батальйону потрапили 4 квітня 2022 року. Наказ про здачу військовим дав командир бригади Микола Бірюков та його заступник Костянтин Безсмертний. РосЗМІ тоді гучно заявили, що майже 300 українських військових добровільно здалися.

Командир батальйону Микола Бірюков виводить першу групу військових у полон до росіян. Скриншот з відео росЗМІ Інші групи військових 501 батальйону виводив Костянтин Безсмертний. Скриншот з відео росЗМІ

Після виходу з Маріуполя, Бірюков пояснював у інтервʼю росіянам це рішення «бажанням зберегти більше життів». Сьогодні командир бригади у полоні, а Безсмертний вважається зниклим безвісти.

Макарова, як і більшість, кого окупанти взяли у полон, перевезли у колонію до Оленівки. Це останнє офіційне місцезнаходження миколаївського військового.

Де загинув чоловік — невідомо. Росія передала Україні його тіло у 2023 році. Офіційна версія смерті: серцева недостатність та кахексія, тобто значне виснаження організму. Але рідні кажуть, що чоловіка закатували. На тілі були численні травми та гематоми.

— У нього були вирвані м’язи, вм’ятина у черепі, травмований ніс, — перелічує жінка травми, які побачила на тілі брата під час упізнання. Найбільше ж її шокувало тавро: трикутник із оком всередині, вирізаний над серцем Івана, — цитує жінку МІПЛ.

Поховати Івана Макарова вдалось тільки 19 липня 2024 року у селі Дмитрівка на Миколаївщині.