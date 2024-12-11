«Вирвані мʼязи та численні травми», — на Миколаївщину повернули тіло військового, закатованого у полоні
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- Аліса Мелік-Адамян
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10:00, 11 грудня, 2024
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У 2023 році Росія повернула тіло військового 501 окремого батальйону миколаївської 36-ї ОБрМП Івана Макарова. Поховати чоловіка родині вдалось лише через рік.
Про це йдеться у матеріалі Медійної організації за права людини.
На військову службу чоловік пішов ще у 2014 році. Після дворічної служби він демобілізувався. Вдруге до армії пішов, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.
Служити він почав у 36 бригаді, а потім його перевели у 501 окремий батальйон морпіхів, де він і потрапив у Маріуполь.
— Якось так сталося, що в нас у всіх зламалися мобільні телефони, то Іван пішов без зв’язку. Ми взагалі нічого не знали: де він, що відбувається, — розповідає сестра загиблого Анастасія Нечипоренко.
У полон до росіян більше 250 бійців батальйону потрапили 4 квітня 2022 року. Наказ про здачу військовим дав командир бригади Микола Бірюков та його заступник Костянтин Безсмертний. РосЗМІ тоді гучно заявили, що майже 300 українських військових добровільно здалися.
Після виходу з Маріуполя, Бірюков пояснював у інтервʼю росіянам це рішення «бажанням зберегти більше життів». Сьогодні командир бригади у полоні, а Безсмертний вважається зниклим безвісти.
Макарова, як і більшість, кого окупанти взяли у полон, перевезли у колонію до Оленівки. Це останнє офіційне місцезнаходження миколаївського військового.
Де загинув чоловік — невідомо. Росія передала Україні його тіло у 2023 році. Офіційна версія смерті: серцева недостатність та кахексія, тобто значне виснаження організму. Але рідні кажуть, що чоловіка закатували. На тілі були численні травми та гематоми.
— У нього були вирвані м’язи, вм’ятина у черепі, травмований ніс, — перелічує жінка травми, які побачила на тілі брата під час упізнання. Найбільше ж її шокувало тавро: трикутник із оком всередині, вирізаний над серцем Івана, — цитує жінку МІПЛ.
Поховати Івана Макарова вдалось тільки 19 липня 2024 року у селі Дмитрівка на Миколаївщині.
Нагадаємо, станом на 2024 рік у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
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