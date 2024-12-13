Через удар дроном в селі на Миколаївщині постраждала лінія електропередач
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:50, 13 грудня, 2024
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В четвер, 12 грудня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області дроном типу FPV.
Як повідомляє Миколаївська ОВА, внаслідок удару в селі Солончаки була пошкоджена лінія електропередач.
Під атакою населений пункт був вчора о 10:10.
За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, енергетики оперативно відновили пошкодження. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, 11 грудня російська армія вдарила FPV-дроном по території міста Очаків, повідомляє Миколаївська ОВА.
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