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Через удар дроном в селі на Миколаївщині постраждала лінія електропередач

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Архівне фото: «МикВісті»

В четвер, 12 грудня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області дроном типу FPV. 

Як повідомляє Миколаївська ОВА, внаслідок удару в селі Солончаки була пошкоджена лінія електропередач.

Під атакою населений пункт був вчора о 10:10.

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, енергетики оперативно відновили пошкодження. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, 11 грудня російська армія вдарила FPV-дроном по території міста Очаків, повідомляє Миколаївська ОВА.

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