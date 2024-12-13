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Росіяни отруїли хімічними речовинами понад 2 тисячі українських військових

Архівне фото «МикВісті»Понад 2 тисячі українських військових росіяни отруїли хімічними речовинами. Архівне фото «МикВісті»

Понад 2 тисяч українських військових отруїлись хімічними речовинами з початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Про це заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки Збройних сил України Артем Власюк під час брифінгу, пише «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що загалом від початку повномасштабного вторгнення із симптомами отруєння до медичних закладів направили понад 2000 військовослужбовців із різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, зокрема отруйними речовинами подразнювальної дії.

За його словами, троє українських військових через отруєння хімічними речовинами загинули.

«У трьох випадках ми маємо висновок лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною», — сказав Артем Власюк.

У Збройних силах України наголосили, що українські воїни не використовують заборонених хімічних речовин та дотримуються міжнародного права.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових із початку повномасштабної війни. Він каже, що відтоді у війні проти РФ загинули 43 тисячі українських військових.

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