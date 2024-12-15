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На Майдані у Києві чоловік пошкодив прапори та фото загиблих воїнів

Майдан Незалежності 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVEМайдан Незалежності 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

У Києві в ніч проти 15 грудня на майдані Незалежності чоловік пошкодив прапори та фотографії загиблих. Поліціянти вже затримали його.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Зранку 15 грудня містяни побачили на майдані Незалежності пошкоджені прапори та фото та повідомили про це у поліцію.

Згодом поліція зʼясувала, що це зробив 36-річний уродженець Сумської області. Чоловіка затримав наряд патрульної поліції.

«Порушник перебував у збудженому стані, та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу», — розповіли в поліції.

Наразі розвʼязується питання щодо надання правової кваліфікації цьому інциденту.

Нагадаємо, що у червні цього року у Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

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