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На Херсонщині чоловік підірвався на міні

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, березень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

У Херсонській області поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним 42-річний місцевий житель підірвався на міні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Інцидент стався поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним.

Чоловік отримав вибухову травму, а також уламкові поранення і перелом плеча й передпліччя. Його доставили до лікарні.

Наразі лікарі його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що за 2024 рік на правобережжі Херсонської області розмінували 257 тисяч гектарів територій, що складає 62% від загальної площі.

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