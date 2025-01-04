На Херсонщині чоловік підірвався на міні
-
- Аліна Квітко
-
•
-
14:29, 04 січня, 2025
-
У Херсонській області поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним 42-річний місцевий житель підірвався на міні.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Інцидент стався поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним.
Чоловік отримав вибухову травму, а також уламкові поранення і перелом плеча й передпліччя. Його доставили до лікарні.
Наразі лікарі його дообстежують та надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що за 2024 рік на правобережжі Херсонської області розмінували 257 тисяч гектарів територій, що складає 62% від загальної площі.
Останні новини про: Мінна безпека