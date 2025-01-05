Відновлення Миколаївщини: у DREAM зареєстрували 489 проєктів з відбудови

Відбудова Миколаївщини: у DREAM зареєстровано 489 проєктів на 37,87 мільярда гривень, архівне фото: «МикВісті»

В державній цифровій екосистемі управління відновленням DREAM міститься 489 проєктів з відбудови Миколаївської області. Для їхньої реалізації знадобиться 37,87 мільярда гривень.

Такі дані станом на 5 січня опубліковані в цифровій системі DREAM.

Зазначається, що наразі є 5,64 мільярда гривень з необхідних 37,87 мільярда гривень на реалізацію проєктів з відбудови по області.

Кількість проєктів з відбудови Миколаївщини, дані системи DREAM

Миколаївська громада посіла перше місце за кількістю проєктів з відбудови, внесених до системи. Наразі там зареєстровано 256 проєктів із загальним орієнтовним бюджетом 18,1 мільярда гривень. Проте наявне фінансування наразі складає лише 2,46 мільярда гривень.

Відновлення Миколаївщини

Станом на лютий 2024 року відновлено понад 30% об'єктів інфраструктури Миколаївської області. Найбільше відновлено лікарень та мостів, а найменше — житлової сфери.

Торік Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.