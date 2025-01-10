Майже 13 років тюрми отримав фотограф за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат

Фотограф Олександр Ктиторчук. Фото: Facebook / Олександр Ктиторчук

До 12 років 10 місяців тюрми засудили фотографа Олександр Ктиторчук за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора.

Так, у суді довели, що Ктиторчук упродовж 2017 — 2020 років, розбещував неповнолітніх дівчат на фотосесіях та створював порнографічні матеріали.

Зазначається, що фотограф визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду.

Також, крім тюремного строку йому заборонили обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою із малолітніми та неповнолітніми строком на три роки.

Зазначимо, що Олександр Ктиторчук був відомим фотографом і працював на шоу «Шанс.Model.ua» з неповнолітніми моделями та на проєкті «Від пацанки до панянки» на «1+1». Він неодноразово казав, як може принижувати моделей і доводити їх до сліз.