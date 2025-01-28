На Херсонщині продовжує працювати соціальне таксі

У Херсонській області продовжує працювати «Соціальне таксі» — цього місяця послугам скористались 13 маломобільних та немобільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

«Цього місяця послугами безоплатного медичного транспортування скористались 13 маломобільних та немобільних мешканців Херсона і області. Крім того, благодійники здійснювали перевезення важкохворих пацієнтів за межі області для подальшого лікування та реабілітації до Миколаєва, Снігурівки, Києва та Одеси», – йдеться у повідомленні.