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На Херсонщині продовжує працювати соціальне таксі

«Соціальне таксі», фото: Олександр Прокудін«Соціальне таксі», фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області продовжує працювати «Соціальне таксі» — цього місяця послугам скористались 13 маломобільних та немобільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

«Цього місяця послугами безоплатного медичного транспортування скористались 13 маломобільних та немобільних мешканців Херсона і області. Крім того, благодійники здійснювали перевезення важкохворих пацієнтів за межі області для подальшого лікування та реабілітації до Миколаєва, Снігурівки, Києва та Одеси», – йдеться у повідомленні.

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