Маск назвав USAID «злочинною організацією», яка нібито фінансувала дослідження «біологічної зброї»
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- Аліса Мелік-Адамян
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23:45, 02 лютого, 2025
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Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».
Про це він написав на платформі X.
Маск також назвав USAID «злочинною організацією», якій «час померти», зробивши репости кількох дописів колишнього працівника Державного департаменту США та засновника «Фонду свободи в онлайні» Майка Бенца. В одному з них стверджується, що Агентство причетне до цензури в інтернеті, створенні структур політичного контролю над суспільством та «шахрайській роботі» ЦРУ.
В іншому дописі Бенца, який репостнув Маск, розповідається про те, що USAID нібито фінансувало виробництва героїну в Афганістані.
Крім того, на платформі X, якою володіє Маск, перестав працювати акаунт USAID. Вебсайт Агентства не працює з 1 лютого.
Тим часом Reuters з посиланням на джерела пише, що цими вихідними (1-2 лютого) адміністрація Трампа відправила у відпустку ще майже 30 співробітників USAID. Загалом кількість працівників Агентства, відправлених у відпустку упродовж тижня, наблизилася до 100.
Одне з джерел Reuters повідомило, що двох високопоставлених працівників відсторонили після того, як вони відмовилися передати секретні документи представникам DOGE.
Нагадаємо, 28 січня Держдеп США переглянув своє рішення про призупинення фінансування програм USAID, запровадивши низку винятків. Передусім вони поширюються на гуманітарні програми, які надають «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали й розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги».
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