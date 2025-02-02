Маск назвав USAID «злочинною організацією», яка нібито фінансувала дослідження «біологічної зброї»

Американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп назначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), звинуватив Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у фінансуванні досліджень «біологічної зброї, зокрема COVID-19».

Про це він написав на платформі X.

Маск також назвав USAID «злочинною організацією», якій «час померти», зробивши репости кількох дописів колишнього працівника Державного департаменту США та засновника «Фонду свободи в онлайні» Майка Бенца. В одному з них стверджується, що Агентство причетне до цензури в інтернеті, створенні структур політичного контролю над суспільством та «шахрайській роботі» ЦРУ.

Скриншот з аккаунту Ілона Маска

В іншому дописі Бенца, який репостнув Маск, розповідається про те, що USAID нібито фінансувало виробництва героїну в Афганістані.

Крім того, на платформі X, якою володіє Маск, перестав працювати акаунт USAID. Вебсайт Агентства не працює з 1 лютого.

Тим часом Reuters з посиланням на джерела пише , що цими вихідними (1-2 лютого) адміністрація Трампа відправила у відпустку ще майже 30 співробітників USAID. Загалом кількість працівників Агентства, відправлених у відпустку упродовж тижня, наблизилася до 100.

Одне з джерел Reuters повідомило, що двох високопоставлених працівників відсторонили після того, як вони відмовилися передати секретні документи представникам DOGE.