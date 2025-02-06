Росія FPV-дронами атакувала громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 06 лютого, 2025
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Минулої доби, 5 лютого, російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вчора росіяни двічі обстрілювали дронами FPV Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.
Слід зазначити, що російська армія майже щодня обстрілює Миколаївську область. Під обстрілом найчастіше знаходяться Очаків та Куцурубська громада.
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