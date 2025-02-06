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Росія FPV-дронами атакувала громаду на Миколаївщині

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 5 лютого, російська армія атакувала Миколаївську область, використовуючи FPV-дрони.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що вчора росіяни двічі обстрілювали дронами FPV Куцурубську громаду. Постраждалих серед населення немає.

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