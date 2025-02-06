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Опитування «Рейтинг»: майже половина українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку

Майже половина українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, фото з відкритих джерелМайже половина українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, фото з відкритих джерел

Майже половина українців (49%) вважають, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 20 листопада по 4 грудня 2024 року.

Попри це, понад третина респондентів (35%) все ж вважають, що країна рухається у правильному напрямку, а ще 16% не змогли дати однозначну відповідь.

Результати кількісного дослідження, інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»Результати кількісного дослідження, інфографіка соціологічної групи «Рейтинг»

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю (CATI) та охопило 5600 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Формат вибірки: дві вікові категорії: молодші (25-45 років) та старші (46-65 років), за гендерною ознакою (50% — жінки, 50% — чоловіки) та типом поселення (40% обласний центр, 30% — малі міста, 30% — села). Похибка — не більше 2,2% для вибірки 2000 респондентів і не більше 4.9% для підвибірок по 400 респондентів з довірчою ймовірністю 0,95.

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