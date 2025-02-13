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Одеську юридичну академію Ківалова приєднали до університету Мечникова

фото: Національний університет «Одеська юридична академія»/FacebookОдеська юридична академія. Фото: Національний університет «Одеська юридична академія»/Facebook

Національний університет «Одеська юридична академія» приєднали до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що реорганізація не вплине на студентів, оскільки вони продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід одного університету до іншого відбудеться впродовж 2025 року.

«Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету створять комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Водночас права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів», — йдеться у повідомленні.

Одеську юридичну академію відокремили від Одеського університету імені І.І. Мечникова у 1997 році. Президентом академії є Сергій Ківалов, а ректором — Олег Тодощак.

Міністерство освіти пояснює, що основною причиною змін у кількості вишів є демографічна ситуація. За останні 15 років середня кількість студентів у кожному виші зменшилася з 6,5 тисяч до 3,5 тисяч.

Нагадаємо, президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова підозрювали у махінаціях під час ремонтів навчальних корпусів.

Раніше Сергій Ківалов під виглядом церковно-парафіяльної школи забудовував землі Чорноморського пароплавства в Одесі.

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