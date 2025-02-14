Російський дрон влучив в укриття над четвертим енергоблоком ЧАЕС

Вночі російський дрон влучив в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Фото: МАГАТЕ

У ніч проти 14 лютого на Чорнобильській атомній електростанції пролунав вибух. Дрон із фугасною бойовою частиною врізався в дах однієї із споруд.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії в соцмережі Х та президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Вказується, що близько 01:50 команда МАГАТЕ на Чорнобильській атомній електростанції почула вибух. Як з’ясувалось біля захисної оболонки над зруйнованим реактором №4 на ЧАЕС дрон врізався в дах. Через влучання там почалася пожежа.

«Співробітники пожежної безпеки та транспортні засоби відреагували за лічені хвилини. Нині момент жодних ознак прориву внутрішньої захисної оболонки НБК немає», — йдеться у повідомленні.

Вночі російський дрон влучив в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Фото: МАГАТЕ Вночі російський дрон влучив в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Фото: МАГАТЕ

Рівень радіації всередині та зовні залишається нормальним і стабільним, також минулося без постраждалих. Як зазначив президент країни, це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою

«Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції. Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою — з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, — це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові», — прокоментував Володимир Зеленський.

Вночі російський дрон влучив в укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком. Фото: Telegram-канал Андрія Єрмака

Нагадаємо, що у червні минулого року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.