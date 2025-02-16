На Одещині невідомі пошкодили пам’ятні портрети загиблих захисників України

Могили загиблих захисників України, ілюстративне фото пресслужби міської ради Кропивницького

На Одещині невідомі пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських захисників.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на кладовищі в Березівському районі, про що сьогодні, 16 лютого, повідомив голова громади.

«Подія сталася на кладовищі в одному з сіл Курісовської ОТГ Березівського району. Попередньо встановлено, що невідомі особи пошкодили пам’ятні портрети на могилах двох українських воїнів. На місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції. Проводиться комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення правопорушників», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в червні 2024 року у Києві пошкодили могили військових Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

Невідомі пошкодили портрети та прапори, а також познімали таблички з іменами загиблих. Крім того, розбили лампадки на меморіалі-триптиху «Іловайськ. ДАП. Дебальцеве», який встановлений на Аскольдовій могилі поруч із похованнями військових.