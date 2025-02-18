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Російська армія обстріляла громаду на Миколаївщині: без світла залишились чотири села

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого. Ілюстративне фото: «МикВісті»Наслідки нічної атаки на Миколаїв 16 лютого. Ілюстративне фото «МикВісті»

Під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Через атаку по самому селу Куцуруб пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Внаслідок цього чотири населені пункти — Куцуруб, Іванівка, Яселка та Дмитрівка — залишилися без світла.

Енергетики оперативно відновили електропостачання у трьох населених пунктах, роботи в останньому селі відновлять зранку. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Крім того, ворог двічі атакував FPV-дронами узбережжя Очакова. Жертв та руйнувань не зафіксовано.

Також у ОВА зазначають, що у ніч на 18 лютого силами ППО на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136.

Нагадаємо, 16 лютого російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу FPV.

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