Російська армія обстріляла громаду на Миколаївщині: без світла залишились чотири села
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:30, 18 лютого, 2025
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Під вечір 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду у Миколаївській області. Через атаку села залишились без електроенергії.
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Через атаку по самому селу Куцуруб пошкоджено приватний будинок та лінію електропередач. Внаслідок цього чотири населені пункти — Куцуруб, Іванівка, Яселка та Дмитрівка — залишилися без світла.
Енергетики оперативно відновили електропостачання у трьох населених пунктах, роботи в останньому селі відновлять зранку. Постраждалих унаслідок обстрілу немає.
Крім того, ворог двічі атакував FPV-дронами узбережжя Очакова. Жертв та руйнувань не зафіксовано.
Також у ОВА зазначають, що у ніч на 18 лютого силами ППО на Миколаївщині знищено два БпЛА типу Shahed 131/136.
Нагадаємо, 16 лютого російські війська здійснили кілька атак по Миколаївській області, застосовуючи артилерію та дрони-камікадзе типу FPV.
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