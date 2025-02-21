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В Одесі затримали чоловіка за підрив автомобіля на стоянці біля держустанови

На початку лютого житель Одещини підірвав автівку на стоянці біля державної установи. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні терористичного акту.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що підозрюваний у Telegram отримав пропозицію про підготовку терористичного акту в Одесі за допомогою вибухівки. Йому обіцяли заплатити 3000 доларів.

«За вказівками організатора він виготовив вибуховий пристрій, прибув у визначене місце — автостоянку навпроти адмінбудівлі, де, серед інших, знаходився визначений організатором автомобіль. Для звіту підозрюваний встановив неподалік смартфон, який фіксував все на відео, та залишив місце події», —йдеться у повідомленні.

В Одесі затримали чоловіка за підрив автомобіля. Фото: Офіс Генерального прокурораВ Одесі затримали чоловіка за підрив автомобіля. Фото: Офіс Генерального прокурора
В Одесі затримали чоловіка за підрив автомобіля. Фото: Офіс Генерального прокурораВ Одесі затримали чоловіка за підрив автомобіля. Фото: Офіс Генерального прокурора

Внаслідок вибуху автомобіля отримав травми перехожий, пошкоджено припарковані автівки та фасад будівлі.

Також додали, що того ж дня підозрюваного затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 20 лютого, в Одесі стався вибух, унаслідок якого пошкоджено три автомобілі. За попередньою інформацією, причиною інциденту стала детонація невідомого предмета.

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