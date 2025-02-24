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Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

Пожежа на Рязанському нафтопереробному заводі. Ілюстративне фото: getty imagesПожежа на Рязанському нафтопереробному заводі. Ілюстративне фото: getty images

У ніч на 24 лютого у Рязанській області Росії дрони атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, там виникла пожежа

Про це пишуть російські ЗМІ. Генеральний штаб Збройних сил України також підтвердив ураження.

«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ», — йдеться в повідомленні.

Також голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що потужність переробки заводу — 17,1 мільйона тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ РФ.

«Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут та нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, яке критично важливе для фронтової авіації армії РФ та стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні», — зазначив він.

Раніше цього року Рязанський НПЗ атакували вже двічі — 24 та 26 січня.

Нагадаємо, що 13 березня 2024 року на нафтобазі у російському місті Рязань також спалахнула пожежа.

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